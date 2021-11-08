Набор реагентов Anti-SARS-CoV-2 ELISA COVID-19 IgM/IgG Test Kit (Colloidal Gold RU LOT 3120200504 для выявления антител IgM/IgG к коронавирусу (метод коллоидного золота) Состав набора: 1. Тестовая кассета в индивидуальной герметичной упаковке с влагопоглотителем - 25 шт; 2. Разбавитель образца, 5 мл – 1 флакон-капельница; 3. Одноразовая пипетка для образца - 25 шт; 4. Инструкция по применению - 1 шт. Xiamen AmonMed Biotechnology Co., Ltd Китай

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Anti-SARS-CoV-2 ELISA COVID-19 IgM/IgG Test Kit (Colloidal Gold RU LOT 3120200504 для выявления антител IgM/IgG к коронавирусу (метод коллоидного золота) Состав набора: 1. Тестовая кассета в индивидуальной герметичной упаковке с влагопоглотителем - 25 шт; 2. Разбавитель образца, 5 мл – 1 флакон-капельница; 3. Одноразовая пипетка для образца - 25 шт; 4. Инструкция по применению - 1 шт. Xiamen AmonMed Biotechnology Co., Ltd Китай- Реагенты диагностические