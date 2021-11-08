Цена с НДС, руб.
Не указана
Спецификация
Производство материалов, применяемых в медицинских целях
Характеристики
Назначение: для качественной оценки наличия антител IgG/IgM к SARS-CoV-2.
Описание: тест представляет собой устройство иммунохроматографического анализа для быстрого качественного выявления антител тяжелого острого респираторного синдрома коронавируса 2 (SARS-CoV-2) IgG/IgM в цельной крови, в сыворотке или плазме человека.
Область применения: для самостоятельного использования потребителем, при проведении диагностических исследований in vitro, для клинической лабораторной диагностики
Состав набора:
1. Тестовая кассета в индивидуальной герметичной упаковке с влагопоглотителем - 25 шт;
2. Разбавитель образца, 5 мл – 1 флакон-капельница;
3. Одноразовая пипетка для образца - 25 шт;
4. Инструкция по применению - 1 шт.