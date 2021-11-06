Спецификация
Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
Характеристики
"Частота, Гц 50-60
Потребляемая мощность, Вт 47
Марка светодиода Nichia
Световой поток, Лм 4800Лм
Габаритные размеры, мм 285 x 240 x 90
Масса, не более, кг 3
Температура эксплуатации, °С от -60 до +45
Вид климатического исполнения УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током 1
Степень защиты IP67
Индекс цветопередачи, Ra 75
Срок службы, не менее, часов 70000
Гарантийный срок, лет 3
Цветовая температура, К 5000
Тип диаграммы 120° / 50° / 18°
Количество светодиодов, шт. 24
Модель FL-Ex-24N Производитель ""Пролюкс"" Россия"
Регионы поставки
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)