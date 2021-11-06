Характеристики

"Частота, Гц 50-60 Потребляемая мощность, Вт 47 Марка светодиода Nichia Световой поток, Лм 4800Лм Габаритные размеры, мм 285 x 240 x 90 Масса, не более, кг 3 Температура эксплуатации, °С от -60 до +45 Вид климатического исполнения УХЛ1 Класс защиты от поражения электрическим током 1 Степень защиты IP67 Индекс цветопередачи, Ra 75 Срок службы, не менее, часов 70000 Гарантийный срок, лет 3 Цветовая температура, К 5000 Тип диаграммы 120° / 50° / 18° Количество светодиодов, шт. 24 Модель FL-Ex-24N Производитель ""Пролюкс"" Россия"