Кресло для руководителя Helmi HL-E30 Ergo LT ткань/сетка/пластик/пенополиуретан черный 47.5х53СМ газлифт регулируемые подголовник и поясничный упор, крестовина с роликами

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло для руководителя Helmi HL-E30 Ergo LT ткань/сетка/пластик/пенополиуретан черный 47.5х53СМ газлифт регулируемые подголовник и поясничный упор, крестовина с роликами- Мебель для офисов и предприятий торговли