Шкаф металлический для одежды Cobalt ШРМ 21 400х500х1860ММ 2 секции
Шкафы металлические прочие
Не указана
Шкаф металлический архивный Практик AMТ-1891 915х458х1830ММ серый 2-дверный двери раздвижные (купе)
Шкафы металлические прочие
от 11500₽
Стул офисный Новый стиль Версаль CH металл хром экокожа оранжевый 360х510х885ММ 100КГ мягкое сиденье, мягкая спинка Россия
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
Не указана
Шкаф металлический для спецодежды 1860х600х500ММ
Шкафы металлические прочие
Не указана
Скамья хозяйственная СКП-1В-1500 дерево сосна 1500х390х1670ММ
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
от 10133,71₽
Стул офисный для посетителей Iso металл черный ткань черный 800x540x600ММ 110КГ мягкое сиденье, мягкая спинка ООО "МИРЭЙ ГРУПП" Россия
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
от 1120₽
Шкаф металлический Хранение Ш-2 800х600х2000ММ серый металл 2 распашные ГОСТ Р 56422-2015 ООО "ТЕХНОЛОГИИ ПРОСТРАНСТВА"
Шкафы металлические прочие
от 13080₽
Шкаф металлический для хранения дымососа с рукавами ШДП-2 850х930х500ММ красный 32КГ 1500-3750м3/час ТУ 4854-010-13358737-05
Шкафы металлические прочие
Не указана
Шкаф металлический для одежды ШМ-21(400) 1850х400х490ММ 24КГ ООО "ЗАВОД МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ" Россия
Шкафы металлические прочие
Не указана
Шкаф металлический инструментальный ТС 1095-00200 1000x950x500ММ серый полуматовый RAL 7038/синий RAL 5002 35КГ полка TCSh 95х47 2ШТ, ключевой замок
Шкафы металлические прочие
Не указана
Шкаф металлический аккумуляторный УЭПС-2 1950х600х600ММ серый
Шкафы металлические прочие
Не указана
Скамья для сидения Мастерская Итальянец Ортопед литиевой камень/деревянный брус сосна слоновая кость 2000х700ММ
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
от 37500₽