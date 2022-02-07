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    Главная / Торговый портал / Шкафы архивные металлические / Шкаф металлический архивный ДиКом Рационал-16 1860х425х500ММ RAL 7038 1-дверный 4 полки распашной замок Euro-Locks 10000 комбинаций (Германия)
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Шкаф металлический архивный ДиКом Рационал-16 1860х425х500ММ RAL 7038 1-дверный 4 полки распашной замок Euro-Locks 10000 комбинаций (Германия)

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф металлический архивный ДиКом Рационал-16 1860х425х500ММ RAL 7038 1-дверный 4 полки распашной замок Euro-Locks 10000 комбинаций (Германия)- Шкафы архивные металлические
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    Шкаф металлический архивный ДиКом Рационал-16 1860х425х500ММ RAL 7038 1-дверный 4 полки распашной замок Euro-Locks 10000 комбинаций (Германия)

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    Цена
    от 13700
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "ДИКОМ-МАРКЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11416,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      13700
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Шкаф ДиКом РАЦИОНАЛ-16 укомплектован 4 полками. Габаритные размеры 1860×425×500 мм. Максимальная нагрузка на полку 60 кг. Шаг регулировки полок — 25 мм. Замок EURO-LOCKS (Германия, 10 000 комбинаций). Окрашен порошковой краской, RAL 7038.
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      13700c НДС

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