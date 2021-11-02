Стол рабочий ДСП ДСП 1380х700х750ММ орех 16/22ММ с полкой под клавиатуру и тумбой для системного блока ООО дизайн-студия "Мебелюкс" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стол рабочий ДСП ДСП 1380х700х750ММ орех 16/22ММ с полкой под клавиатуру и тумбой для системного блока ООО дизайн-студия "Мебелюкс" Россия- Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений