Набор реагентов SD Biosensor Standard-Q Covid-19 Ag для иммунохроматографического выявления антигена SARS-CoV-2 в мазках из носоглотки и ротоглотки человека Тестовые кассеты- 25 шт. Буфер-25 шт. Насадка с капельницей-25шт. Тампон для взятия мазков-25шт. Инструкция-1 шт Подставка из картона-1шт Чувствительность 96% Специфичность 100% РЗН 2020/11113 Полностью русифицированная коробка, без посторонних наклеек, с логотипом импортера White Product QCO3020018A

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов SD Biosensor Standard-Q Covid-19 Ag для иммунохроматографического выявления антигена SARS-CoV-2 в мазках из носоглотки и ротоглотки человека Тестовые кассеты- 25 шт. Буфер-25 шт. Насадка с капельницей-25шт. Тампон для взятия мазков-25шт. Инструкция-1 шт Подставка из картона-1шт Чувствительность 96% Специфичность 100% РЗН 2020/11113 Полностью русифицированная коробка, без посторонних наклеек, с логотипом импортера White Product QCO3020018A- Реагенты диагностические