Шкаф для кубков витрина закрытый 770х350х2100ММ белый стекло алюминиевый профиль ДСП стекло 3 полки 2-дверный двери распашные ООО "ВЕСТКОМ" Россия
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для кубков витрина закрытый 770х350х2100ММ белый стекло алюминиевый профиль ДСП стекло 3 полки 2-дверный двери распашные ООО "ВЕСТКОМ" Россия- Шкафы офисные деревянные
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