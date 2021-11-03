Стол рабочий прямой ДСП ДСП 1380х700х750ММ орех 16/22ММ ООО дизайн-студия "Мебелюкс" Россия

Стол офисный брифинг ТС 60х40х75СМ МДФ бук
Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
Не указана
Стол конференц Футура МДФ/шпон МДФ/шпон 2600х1400х780ММ Орех Каналетто 50ММ postforming-кромка опора стола облицована черным глянцевым стеклом, на панели имеются два кабель-канала из металла с откидной крышкой, сетевой фильтр с двумя розетками и портом USB, детали поставляются в разобранном виде, упакованные в гофрокартон и защитную пленку ООО Дефо-Мебель Россия
Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
от 413070,18₽
Стол компьютерный прямой правый Референт Р.СК-10 ЛДСП ЛДСП 1000х680х750ММ бук светлый 22ММ ПВХ
Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
от 3851,54₽
Стол компьютерный прямой Эко ЛДСП ЛДСП 900х680х740ММ бук бавария
Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
от 4396₽
Стол компьютерный прямой Vita ЛДСП ЛДСП 750х1400х700ММ сосна 18/25ММ ПВХ 2ММ
Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
от 5471,29₽
Стол компьютерный эргономичный правый 1500СКУпр.оф ЛДСП ЛДСП/меламин 1500х900х750ММ орех 22ММ ООО "ЛАМО"
Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
Не указана
Стол компьютерный для персонала эргономичный левый 1500СКУлв.оф ЛДСП ЛДСП 1500х900х750ММ орех 22ММ ООО "ЛАМО"
Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
от 11100₽
Стол компьютерный для персонала прямой Эрго СТ1-08 ЛДСП ЛДСП 800x600x760ММ орех с полкой под клавиатуру
Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
Не указана
Стол Форум ПК-ССМ-СТ120х80/Д Система 1200х800ММ миланский орех
Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
Не указана
Стол Эрго СТ2-14 1400х800х760ММ орех
Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
Не указана
Стол Эрго СТ2-16 1600х800х760ММ орех
Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
Не указана
Стол для заседаний Арго А-0058 ЛДСП ЛДСП 1800х850х760ММ бук
Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
от 5538₽