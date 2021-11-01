Кресло Chairman Vista V экокожа Terra 101 бежевый на полозьях с подлокотниками ГОСТ 19917-2014 ООО "ТАЙПИТ-МК" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло Chairman Vista V экокожа Terra 101 бежевый на полозьях с подлокотниками ГОСТ 19917-2014 ООО "ТАЙПИТ-МК" Россия- Мебель для офисов и предприятий торговли