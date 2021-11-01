Бумага для инженерных систем матовая Lomond XL 1202012 914ММ 45М ярко-белая 90Г/М2 для САПР и ГИС для ч/б и цв. печати 50.8ММ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для инженерных систем матовая Lomond XL 1202012 914ММ 45М ярко-белая 90Г/М2 для САПР и ГИС для ч/б и цв. печати 50.8ММ- Бумага для аппаратов и приборов