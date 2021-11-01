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    Главная / Торговый портал / Мебель для офисов и предприятий торговли / Кресло для руководителя Русские кресла РК 200 S ткань/металл черное 45/55х52х51х72СМ Top Gun материал крестовины: металл хромированный, с подголовником ООО "РК" Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Кресло для руководителя Русские кресла РК 200 S ткань/металл черное 45/55х52х51х72СМ Top Gun материал крестовины: металл хромированный, с подголовником ООО "РК" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло для руководителя Русские кресла РК 200 S ткань/металл черное 45/55х52х51х72СМ Top Gun материал крестовины: металл хромированный, с подголовником ООО "РК" Россия- Мебель для офисов и предприятий торговли
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    Кресло для руководителя Русские кресла РК 200 S ткань/металл черное 45/55х52х51х72СМ Top Gun материал крестовины: металл хромированный, с подголовником ООО "РК" Россия

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    Цена
    от 10333,56
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    Поставщики
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10705,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      12847
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Подробные характеристики Материал обивки: ткань Цвет обивки: черный Минимальная высота сиденья: 450 мм Максимальная высота сидения: 550 мм Внутренняя ширина сиденья: 520 мм Глубина сиденья: 510 мм Макс. статическая нагрузка, кг: 120 Высота спинки: 720 мм Механизм качания: Top Gun Материал крестовины: металл хромированный Наличие подголовника: Да Подставка для ног: Нет Регулируемые подлокотники: Нет Регулируемый поясничный упор: Нет Гарантийный срок: 12 мес Сборка мебели: требуется сборка поставщиком Страна происхождения: Россия
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      12847c НДС
    • ООО "ЦТО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8611,3
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10333,56
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10333,56c НДС

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