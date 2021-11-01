Кресло для руководителя Русские кресла РК 200 S ткань/металл черное 45/55х52х51х72СМ Top Gun материал крестовины: металл хромированный, с подголовником ООО "РК" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло для руководителя Русские кресла РК 200 S ткань/металл черное 45/55х52х51х72СМ Top Gun материал крестовины: металл хромированный, с подголовником ООО "РК" Россия- Мебель для офисов и предприятий торговли