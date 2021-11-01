Спецификация
Производство компьютеров и периферийного оборудования
Характеристики
Торговая марка: DYMO
Подробные характеристики
Тип принтера: настольный
Технология печати: прямая термопечать
Тип расходного материала: картридж (кассета с лентой)
Разрешение печати: 180 dpi
Область применения: для дома , для офиса
Максимальная ширина печати: 12 мм
Модуль отрезчика этикеток: Нет
Печать спец. символов: Да
Алфавит клавиатуры: кириллица/латиница
Совместимость с ПК: Нет
Дисплей: Да
Интерфейсы: нет
Оперативная память: отсутствует мб
Объем памяти: 100 знаков
Габариты (ШхВхГ): 200х150х60 мм
Вес: 0.5 кг
Гарантийный срок: 12 мес
Страна происхождения: Китай
Типоразмер элемента питания: AA LR6 (пальчиковые)