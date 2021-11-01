Характеристики

Торговая марка: DYMO Подробные характеристики Тип принтера: настольный Технология печати: прямая термопечать Тип расходного материала: картридж (кассета с лентой) Разрешение печати: 180 dpi Область применения: для дома , для офиса Максимальная ширина печати: 12 мм Модуль отрезчика этикеток: Нет Печать спец. символов: Да Алфавит клавиатуры: кириллица/латиница Совместимость с ПК: Нет Дисплей: Да Интерфейсы: нет Оперативная память: отсутствует мб Объем памяти: 100 знаков Габариты (ШхВхГ): 200х150х60 мм Вес: 0.5 кг Гарантийный срок: 12 мес Страна происхождения: Китай Типоразмер элемента питания: AA LR6 (пальчиковые)