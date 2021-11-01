Аппарат высокого давления электрический Посейдон E5-200-15-IP-Reel 200БАР 5.5КВТ 15Л/МИН 640х500х1055ММ 64КГ насос, шланг 8ММх60М на барабане, 2 трубоочистные форсунки, роторная трубоочистная форсунка, шланг 8ММх15М, пистолет, удлинительное копье, инжектор, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей, форсунка для инжекции химического состава

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Аппарат высокого давления электрический Посейдон E5-200-15-IP-Reel 200БАР 5.5КВТ 15Л/МИН 640х500х1055ММ 64КГ насос, шланг 8ММх60М на барабане, 2 трубоочистные форсунки, роторная трубоочистная форсунка, шланг 8ММх15М, пистолет, удлинительное копье, инжектор, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей, форсунка для инжекции химического состава- Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем