Аппарат высокого давления бензиновый 4-х тактный Посейдон B13-210-22-H-IP-4W-Reel1 210БАР 9.5КВТ 22Л/МИН 6.5Л Honda GX390 960х635х810ММ 92КГ насос, шланг 8ММх50М на барабане, 2 трубоочистные форсунки, роторная трубоочистная форсунка, шланг 8ММх15М, пистолет, удлинительное копье, инжектор, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей, форсунка для инжекции химического состава

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Аппарат высокого давления бензиновый 4-х тактный Посейдон B13-210-22-H-IP-4W-Reel1 210БАР 9.5КВТ 22Л/МИН 6.5Л Honda GX390 960х635х810ММ 92КГ насос, шланг 8ММх50М на барабане, 2 трубоочистные форсунки, роторная трубоочистная форсунка, шланг 8ММх15М, пистолет, удлинительное копье, инжектор, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей, форсунка для инжекции химического состава- Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем