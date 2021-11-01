Аппарат высокого давления Посейдон E2-110-12-Reel 220В 110БАР 2.3КВТ 12Л/МИН 41КГ насос, шланг 6ММх40м на барабане, 2 трубоочистные форсунки, роторная трубоочистная форсунка, шланг 6ММх15М, пистолет, удлинительное копье, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей, форсунка для инжекции химического состава

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Аппарат высокого давления Посейдон E2-110-12-Reel 220В 110БАР 2.3КВТ 12Л/МИН 41КГ насос, шланг 6ММх40м на барабане, 2 трубоочистные форсунки, роторная трубоочистная форсунка, шланг 6ММх15М, пистолет, удлинительное копье, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей, форсунка для инжекции химического состава- Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем