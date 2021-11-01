Аппарат высокого давления дизельный Посейдон D12-220-15-IP-L-Th-Reel1 220БАР 9.2КВТ 15Л/МИН 35Л Lifan 12Л.С. 1130х800х1090ММ дизельный нагреватель, насос, шланг 8ММх50М на барабане, 2 трубоочистные форсунки, роторная трубоочистная форсунка, шланг 8ММх15М, пистолет, удлинительное копье, инжектор, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей, форсунка для инжекции химического состава

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Аппарат высокого давления дизельный Посейдон D12-220-15-IP-L-Th-Reel1 220БАР 9.2КВТ 15Л/МИН 35Л Lifan 12Л.С. 1130х800х1090ММ дизельный нагреватель, насос, шланг 8ММх50М на барабане, 2 трубоочистные форсунки, роторная трубоочистная форсунка, шланг 8ММх15М, пистолет, удлинительное копье, инжектор, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей, форсунка для инжекции химического состава- Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем