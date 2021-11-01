Рюкзак походный Шанс 70Л авизент 100%хлопок с просторными карманами-4ШТ, с кожаными ремешками

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Рюкзак походный Шанс 70Л авизент 100%хлопок с просторными карманами-4ШТ, с кожаными ремешками- Изделия аналогичные прочие из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона