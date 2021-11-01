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    Главная / Торговый портал / Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий / Ботинки защитные демисезонные TALAN Standart 36-47 черный кожа натуральная сетчатый 3D материал Mesh (VELA)/нетканый материал ПУ (BASF) термопластичный МУН5
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Ботинки защитные демисезонные TALAN Standart 36-47 черный кожа натуральная сетчатый 3D материал Mesh (VELA)/нетканый материал ПУ (BASF) термопластичный МУН5

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Ботинки защитные демисезонные TALAN Standart 36-47 черный кожа натуральная сетчатый 3D материал Mesh (VELA)/нетканый материал ПУ (BASF) термопластичный МУН5- Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий
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    Ботинки защитные демисезонные TALAN Standart 36-47 черный кожа натуральная сетчатый 3D материал Mesh (VELA)/нетканый материал ПУ (BASF) термопластичный МУН5

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    Цена
    от 1068
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО ТД "РОСТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      890
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1068
      Спецификация
      Производство обуви
      Характеристики
      Ботинки из натуральной кожи и искусственных материалов, с комфортной мягкой вставкой в берцах и глухим противопылевым клапаном, на шнурках, с износостойкой подкладкой из сетчатого 3D материала, укрепленным подноском, литьевого метода крепления, полиуретановая подошва (ПУ): маслобензостойкая, износоустойчивая, кислотощелочестойкая. Размеры 36 – 47. Защитные свойства: Нс, Нм, З, Мун5, Ми, Сж Цвет:черный
      Минимальная партия
      20
      Регионы поставки
      Подробнее
      1068c НДС

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