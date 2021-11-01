Ботинки защитные демисезонные TALAN Standart 36-47 черный кожа натуральная сетчатый 3D материал Mesh (VELA)/нетканый материал ПУ (BASF) термопластичный МУН5
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Ботинки защитные демисезонные TALAN Standart 36-47 черный кожа натуральная сетчатый 3D материал Mesh (VELA)/нетканый материал ПУ (BASF) термопластичный МУН5- Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий
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Ботинки из натуральной кожи и искусственных материалов, с комфортной мягкой вставкой в берцах и глухим противопылевым клапаном, на шнурках, с износостойкой подкладкой из сетчатого 3D материала, укрепленным подноском, литьевого метода крепления, полиуретановая подошва (ПУ): маслобензостойкая, износоустойчивая, кислотощелочестойкая.
Размеры 36 – 47. Защитные свойства: Нс, Нм, З, Мун5, Ми, Сж
Цвет:черный