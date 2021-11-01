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    Главная / Торговый портал / Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий / Ботинки защитные зимние PROSAFE 112РНМ 36-47 черный кожа юфтевая хромовая натуральный мех ПУ/нитрил композитный материал МУН200
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Ботинки защитные зимние PROSAFE 112РНМ 36-47 черный кожа юфтевая хромовая натуральный мех ПУ/нитрил композитный материал МУН200

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Ботинки защитные зимние PROSAFE 112РНМ 36-47 черный кожа юфтевая хромовая натуральный мех ПУ/нитрил композитный материал МУН200- Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий
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    Ботинки защитные зимние PROSAFE 112РНМ 36-47 черный кожа юфтевая хромовая натуральный мех ПУ/нитрил композитный материал МУН200

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    Цена
    от 3432
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО ТД "РОСТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2860
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3432
      Спецификация
      Производство обуви
      Характеристики
      Материал верха: кожа юфтевая для верха обуви хромового дубления, термоустойчивая. Подошва литьевого метода крепления: ПУ+накладка из непористой резины. Композитный подносок (МУН 200). Утеплитель - натуральный мех. Защитные свойства подошвы: защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной пыли. Самоочищающийся протектор с антискользящим покрытием. Термостойкость: при ходьбе, с накладкой из термостойкой непористой резины до +300°С; в статическом положении до +100°С, морозостойкость до -45°С. Сфера применения: ботинки мужские рекомендуются для нефтегазового комплекса, металлургии и универсальны для других отраслей промышленности. Высота обуви 140 мм. Размеры с 37 по 47 включительно. Цвет:черный
      Минимальная партия
      20
      Регионы поставки
      Подробнее
      3432c НДС

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