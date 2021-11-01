Характеристики

Материал верха: кожа юфтевая для верха обуви хромового дубления, термоустойчивая. Подошва литьевого метода крепления: ПУ+накладка из непористой резины. Композитный подносок (МУН 200). Утеплитель - натуральный мех. Защитные свойства подошвы: защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной пыли. Самоочищающийся протектор с антискользящим покрытием. Термостойкость: при ходьбе, с накладкой из термостойкой непористой резины до +300°С; в статическом положении до +100°С, морозостойкость до -45°С. Сфера применения: ботинки мужские рекомендуются для нефтегазового комплекса, металлургии и универсальны для других отраслей промышленности. Высота обуви 140 мм. Размеры с 37 по 47 включительно. Цвет:черный