Печь микроволновая Horizont 20MW700-1378B 700ВТ 20Л механическое управление 5 245ММ эмаль белый 455х260х335ММ 10.6КГ 1715458 ГОСТ Р МЭК 60705-2011
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Печь микроволновая Horizont 20MW700-1378B 700ВТ 20Л механическое управление 5 245ММ эмаль белый 455х260х335ММ 10.6КГ 1715458 ГОСТ Р МЭК 60705-2011- Печи микроволновые
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