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    Главная / Торговый портал / Металлоконструкции строительные и их части / Столб консольный цилиндрический АМК-СЦ-10 10000ММ металлический
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Столб консольный цилиндрический АМК-СЦ-10 10000ММ металлический

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Столб консольный цилиндрический АМК-СЦ-10 10000ММ металлический- Металлоконструкции строительные и их части
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    Столб консольный цилиндрический АМК-СЦ-10 10000ММ металлический

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    Цена
    от 630000
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "КОМОКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      525000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      630000
      Спецификация
      Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
      Характеристики
      Н=10м АМК-СЦ-10
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Республика Дагестан
      Подробнее
      630000c НДС

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