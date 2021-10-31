Кронштейн кабельный Р2К2-тдц рожковый криволинейный термодиффузионное цинкование 2ШТ 360Н 315ММ 1,29КГ 20ЛЕТ УТ1,5 ТУ 3449-010-50632188-2014 АО «ТАТЭМ» 96967053201638275-96967053201638947-97172871339573292 Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Кронштейн кабельный С3К7-ц полочный криволинейный горячее цинкование 7ШТ 1890Н 330ММ 970ММ 5,3КГ 20ЛЕТ УТ1,5 ТУ 3449-010-50632188-2014 АО «ТАТЭМ» 96967053201638275-96967053201638947-97172871339573471 Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Металлорукав герметичный РФ011ОП1.П.40.0,5 40ММ PN10 0.5М 12Х18Н10Т под приварку втулка 09Г2С 45х4ММ Конструкции и детали конструкций из черных металлов от 11400 ₽ В корзину

Поворот для поручня регулируемый для соединения разных частей поручня при повороте или развороте лестничного марша 50.8ММ нержавеющая сталь 18257470 Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки от 1200 ₽ В корзину

Пружина левая DoorHan DUS-011-1 RAL 7004 1140ММ 36090/mR/RAL7004 Конструкции и детали конструкций прочие, листы, прутки, уголки, профили и аналогичные изделия из черных металлов или алюминия Не указана В корзину

Секция заграждения РБ С-150/5 2700ММ оцинкованная сталь/полимерное покрытие RAL 5015 панель 530х3000ММ 1ШТ., панель 1230х3000ММ 1ШТ , опора заграждения оцинк. 80х80х2ММ 3400ММ под бетонировани, комплект крепежей типа Фиксатор оцинк. (скоба/болт) Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки от 8940 ₽ В корзину

Блок дверной № 2 филенчатый сосна без окраски 2000х900ММ ФКУ "ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 9 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ" Россия Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Опора регулируемая ОР-325 09Г2С 325ММ с электроизолирующим ложементом Литомет грунт-эмаль Эпиур-Н серый ТУ 1468-012-04698606-14 Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки от 34632 ₽ В корзину

Блок дверной DeVesta Natural-2 дерево ясень жемчужный 2000х(700+700)ММ двухстворчатый наличники с 2-х сторон/ коробка/ добор 140ММ/ притворная планка/ дверная ручка SUPRA L122 MATTE CHROME/ замок AGB 190 магнитный под цилиндр хром/ цилиндр Fuaro D502/70ММ (30+10+30) CP/ хром ключ верт (5кл)/ накладка на цилиндр ЕТ L12 CHROME/ ригель торцевой Палладиум 5-1/2 CP хром Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки от 99600 ₽ В корзину

Кронштейн кабельный С2В7-тдц полочный прямолинейный термодиффузионное цинкование 7ШТ 1890Н 243ММ 970ММ 4,2КГ 20ЛЕТ УТ1,5 ТУ 3449-010-50632188-2014 АО «ТАТЭМ» 96967053201638275-96967053201638947-97172871339573373 Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Плита перекрытия ПК 57-15-8АтVт-а бетон 5680х1490х220 2.7Т ГИРЕЙСКОЕ ЗАО "ЖЕЛЕЗОБЕТОН" Россия Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки от 6500 ₽ В корзину