Перфоратор Bosch 2-26 DFR 800ВТ 900ОБ/МИН 4000 уд/мин SDS-Plus 1 режим Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группировки от 10660 ₽ В корзину

Перфоратор Интерскол П-32/950ЭВ 950ВТ 3 режима 5ДЖ 5КГ Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группировки от 7910 ₽ В корзину

Перфоратор DeWalt D25133K 800ВТ 0-1500ОБ/МИН 0-5500уд/мин SDS+ 3 режима 2.8ДЖ 2.6КГ 335х210х75ММ Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группировки от 14399 ₽ В корзину

Перфоратор Профессионал ЗП-32-1100 К 1100ВТ 920ОБ/МИН 5100УД/МИН SDS-Plus 3 режима 3.4ДЖ Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группировки от 7200 ₽ В корзину

Перфоратор в кейсе Интерскол П-26/750ЭВ (Т) 750ВТ 1000ОБ/МИН 4450УД/МИН SDS-Plus 3 режима 2.6ДЖ Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группировки от 9840 ₽ В корзину

Перфоратор Hitachi DH30PC2 850ВТ 0-850ОБ/МИН 0-3700уд/мин SDS-Plus 3 режима 5.4ДЖ 4.3КГ Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группировки от 25380 ₽ В корзину

Перфоратор Makita HR 3200 850ВТ 630ОБ/МИН 1650 SDS-Plus Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группировки от 28202 ₽ В корзину

Перфоратор КАЛИБР Мастер ЭП-2000/50М 2000ВТ SDS-Max Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группировки от 18366,25 ₽ В корзину

Перфоратор сетевой Makita HR 2600 800ВТ 1200ОБ/МИН 4600 SDS-Plus 2.9ДЖ 2.8КГ 085588 Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группировки от 9250 ₽ В корзину

Перфоратор Интерскол П-26/800ЭР 780ВТ 3 режима 3ДЖ 2.9КГ Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группировки от 10500,01 ₽ В корзину

Перфоратор Bosch GBH 2-26 DFR 800ВТ 900ОБ/МИН 4000УД/МИН SDS-Plus 2.7ДЖ 2.9КГ 0611254768 Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группировки от 9900 ₽ В корзину