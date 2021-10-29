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    Главная / Торговый портал / Мебель офисная металлическая прочая / Стеллаж для хранения СЛМ-1 металл 2000х1000х600ММ ГОСТ 26800.4-86 ООО "ГТГ"
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Стеллаж для хранения СЛМ-1 металл 2000х1000х600ММ ГОСТ 26800.4-86 ООО "ГТГ"

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стеллаж для хранения СЛМ-1 металл 2000х1000х600ММ ГОСТ 26800.4-86 ООО "ГТГ"- Мебель офисная металлическая прочая
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    Стеллаж для хранения СЛМ-1 металл 2000х1000х600ММ ГОСТ 26800.4-86 ООО "ГТГ"

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    Цена
    от 5400
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "ИНТЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5400
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Стеллаж металлический СЛМ-1 ГОСТ 26800.4-86 ООО «Гос-тендер-групп» (Россия)
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5400c НДС

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