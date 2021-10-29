Шкаф металлический для одежды разборный ШРС 11-300 1850х300х500ММ
Шкафы металлические прочие
Не указана
Шкаф для ключей Aiko Key-60 на 60 ключей ключевой 400х59х355ММ серый металл 1008009
Шкафы металлические прочие
от 2653,59₽
Шкаф лабораторный вытяжной ШВ-СТЛ.120.КРГ 1204х770х2100/2270ММ цвет серебристо-серый (RAL 7001)/светло-серый (RAL 7035)
Шкафы металлические прочие
от 202716₽
Шкаф металлический для документов SL-185 Alko 1800x460x340ММ серый
Шкафы металлические прочие
Не указана
Шкаф металлический для одежды ШРС 11-300 1850х300х500ММ светло-серый RAL7035 замок повышенной секретности
Шкафы металлические прочие
Не указана
Шкаф металлический инструментальный Ferrum Титан 08.3004 950х500х1950ММ RAL7016/7700 сталь 116КГ 2-дверный 1 секция 4 полки
Шкафы металлические прочие
Не указана
Шкаф металлический архивный Gigant ШХА 1850х970х500ММ светло-серый металл 2-дверный G-ШХА-100
Шкафы металлические прочие
Не указана
Шкаф металлический инструментальный Т 1.3.4.0 1850х985х500ММ ООО "ЗАВОД МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ" Россия
Шкафы металлические прочие
Не указана
Шкаф металлический архивный ШАМ-11.К 960х450х1860ММ серый металл 52КГ 2-дверный двери раздвижные (купе) 3 полки 277636
Шкафы металлические прочие
от 3150₽
Шкаф металлический для хранения дыхательных аппаратов ПТС-74.00.514 500х700х1820ММ серый сталь 48КГ 5 полок
Шкафы металлические прочие
от 43200₽
Шкаф металлический для 1 газового баллона 50Л разборный ШГР 50-1 1230х420х385ММ базальтово-серый RAL 7012, светло-серый RAL 7035 сталь оцинкованная 11.9КГ с замком повышенной секретности 6769-M
Шкафы металлические прочие
от 4368₽
Шкаф металлический ФКУ ИК-4 ГУФСИН РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ Россия
Шкафы металлические прочие
Не указана