Характеристики

Сапоги из гидрофобной кожи. Подошва из маслобензостойкой термостойкой резины. Материал защитного подноска – поликарбонат (200 Дж). Материал противопрокольной прокладки – многослойный текстильный материал (1200 Н). Петли для удобства обувания. Сапоги специальные предназначены для защиты ног пожарного от тепловых и климатических воздействий и применяется в комплекте со специальной защитной одеждой пожарного. Сапоги специальные защитные кожаные изготавливаются в соответствие с требованиями: 1. ГОСТ Р 53265-2009 Техника пожарная. Средства индивидуальной защиты ног пожарного. Общие технические требования. Методы испытаний. 2. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».