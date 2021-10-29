Характеристики

Сапоги формовые с прорезями для удобства надевания. Сапоги изготовлены из резины термостойкой кислото-щелочностойкой маслобензостойкой. Вкладной чулок из фольгированного половолокнистого материала с укрепленной пяткой. Материал защитного подноска – поликарбонат (200 Дж). Материал противопрокольной прокладки – многослойный текстильный материал (1200 Н). Защита ног при контакте с кислотами и щелочами высоких концентраций. Сапоги специальные предназначены для защиты ног пожарного от тепловых и климатических воздействий и применяется в комплекте со специальной защитной одеждой пожарного. Сапоги специальные защитные резиновые изготавливаются в соответствие с требованиями: 1. ГОСТ Р 53265-2009 Техника пожарная. Средства индивидуальной защиты ног пожарного. Общие технические требования. Методы испытаний. 2. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».