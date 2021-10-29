Кабель нагревательный резистивный ПРОМЕТЕЙ-Р-1-ФП-4000 660В 1 жила 240ГРАД ЦЕЛЬС 4000 ОМ/КМ

Лента нагревательная саморегулирующаяся ПРОМЕТЕЙ-НТ-23-МЛ-ПТ 23ВТ
Провода и кабели нагревательные
Не указана
Кабель нагревательный саморегулирующийся оплетка из медных луженных проволок 45 ВТ/М 220В 2х1.25ММ2 120ГРАД ЦЕЛЬС фотополимер 45HLS2-CF
Провода и кабели нагревательные
от 166,8₽
Лента нагревательная саморегулирующаяся электрическая 25HTP2-BP 25ВТ 220-240В 85ГРАД ЦЕЛЬС Т6 ГОСТ Р МЭК 60800-2012
Провода и кабели нагревательные
от 650₽
Кабель нагревательный саморегулирующийся с экраном 25 ВТ/М 220В Grand Meyer UHC-25
Провода и кабели нагревательные
от 408₽
Кабель нагревательный саморегулирующийся 47 ВТ/М 230В 120ГРАД ЦЕЛЬС Raychem XTV 15TV-CT-T2 P000001675
Провода и кабели нагревательные
от 1038₽
Кабель нагревательный саморегулирующийся 30 ВТ/М 220В 2х1.3ММ2 85ГРАД ЦЕЛЬС термопластичный эластомер Extherm SLL30-2CR
Провода и кабели нагревательные
от 384000₽
Кабель нагревательный резистивный ПРОМЕТЕЙ-Р-1-ФП-100 660В 1 жила 240ГРАД ЦЕЛЬС 100 ОМ/КМ
Провода и кабели нагревательные
Не указана
Кабель нагревательный саморегулирующийся 31 ВТ/М 220В РИЗУР -СГЛ 2ExellT6x
Провода и кабели нагревательные
от 1390,28₽
Лента нагревательная саморегулирующаяся ПРОМЕТЕЙ-НТ-34-МЛ-ФП 34ВТ
Провода и кабели нагревательные
Не указана
Кабель нагревательный саморегулирующийся оплетка из медных луженных проволок 64 ВТ/М 230В 2х2.3ММ2 110ГРАД ЦЕЛЬС фотополимер Raychem 20QTVR2-СТ
Провода и кабели нагревательные
от 1050₽
Кабель нагревательный саморегулирующийся оплетка из медных луженных проволок 64 ВТ/М 230В 2х2.3ММ2 110ГРАД ЦЕЛЬС фотополимер Raychem 20QTVR2-СТ
Провода и кабели нагревательные
от 1556,4₽
Кабель нагревательный саморегулирующийся оплетка из медных луженных проволок 47 ВТ/М 230В 2х2.3ММ2 120ГРАД ЦЕЛЬС Raychem 15XTV2-CT P000001675
Провода и кабели нагревательные
от 1161,6₽