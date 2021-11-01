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    Главная / Торговый портал / Стеллажи офисные металлические / Стеллаж складской MS Pro металл серый 500КГ 2500КГ 2000х1200х600ММ 5 ярусов
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Стеллаж складской MS Pro металл серый 500КГ 2500КГ 2000х1200х600ММ 5 ярусов

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стеллаж складской MS Pro металл серый 500КГ 2500КГ 2000х1200х600ММ 5 ярусов- Стеллажи офисные металлические
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    Стеллаж складской MS Pro металл серый 500КГ 2500КГ 2000х1200х600ММ 5 ярусов

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 20273,1
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО ТД "БЕЛМЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      16894,25
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      20273,1
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      20273,1c НДС
    • ООО "НОВОТОРГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      16894,25
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      20273,1
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      20273,1c НДС
    • ООО "СНАБДИМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Тюменская область
      Подробнее
      Не указана

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