Шкаф металлический для одежды LS-11-40D 400х500х1830ММ 1 секция
Шкафы металлические прочие
Не указана
Шкаф металлический инструментальный распашной ИП-2 1860х920х500ММ синий RAL 5002/серый RAL 7035 47КГ 2 секции, 6 полок
Шкафы металлические прочие
от 13880,6₽
Скамья сквер "Элегант 2" сталь/брус, изготовленный из хвойных пород древесины класса "А" Покрыта антисептическими пропитками, тонировкой и яхтным полуматовым лаком в 2 слоя
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
от 8201₽
Шкаф металлический для документов сварной Надежда ШМС-2 890x464x409ММ серый 2-дверный 2 секции
Шкафы металлические прочие
Не указана
Термошкаф двухстенный РизурБокс-М-РК 1400х700х600ММ оцинкованная сталь ТУ 3442-001-12189681-2014
Шкафы металлические прочие
Не указана
Шкаф металлический для бумаг закрытый Пакс ШАМ-11-400 850х400х1860ММ серый металл 2-дверный 3 полки двери распашные
Шкафы металлические прочие
от 18336₽
Шкаф металлический архивный Valberg АМН-1891 1830x915x458ММ серый
Шкафы металлические прочие
Не указана
Шкаф металлический офисный Промет Практик AM 1845/4 1830х472х458ММ RAL 7038 сталь 28.9КГ 4-дверный двери распашные ключевой замок
Шкафы металлические прочие
от 13308₽
Шкаф металлический для одежды разборный ДиКом ОД-421 1820х800х500ММ серый 2-дверный 2 замка
Шкафы металлические прочие
Не указана
Шкаф металлический для документов напольный Стандарт 1000х1000х500ММ серый металл 1-дверный 1 секция ФКУ ИК-9 УФСИН РОССИИ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ Россия
Шкафы металлические прочие
Не указана
Шкаф металлический для одежды ШМ-312(400) 1850х1200х490ММ 64КГ ООО "ЗАВОД МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ" Россия
Шкафы металлические прочие
Не указана
Стул ученический черный/прозрачный лак 800х380х380ММ 7 р.к металл, фанера ООО "Мета Мебель" Россия
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
от 1365₽