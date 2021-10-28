Кресло Samurai KL-2 хромированный металл/экокожа хром 70х124/134х51х79х50/60СМ мультиблок немонолитный каркас, подлокотники хромированные с накладками из экокожи, с подголовником, на колесах

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло Samurai KL-2 хромированный металл/экокожа хром 70х124/134х51х79х50/60СМ мультиблок немонолитный каркас, подлокотники хромированные с накладками из экокожи, с подголовником, на колесах- Мебель для офисов и предприятий торговли