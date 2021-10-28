Стол сборная корпусная конструкция для руководителя Рива ЛДСП 18/36ММ ЛДСП 1800х900х750ММ Бисмарк 36ММ ПВХ 0.4ММ/2ММ плита древесностружечная облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров. Столешница стола руководителя (1800х900х36)-1ШТ, Опора стола руководителя левая (900х683х36)-1ШТ, Опора стола руководителя правая (900х683х36)-1ШТ, Царга стола руководителя (1728х683х18)-1ШТ, инструкция по сборке ООО "РИВА" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стол сборная корпусная конструкция для руководителя Рива ЛДСП 18/36ММ ЛДСП 1800х900х750ММ Бисмарк 36ММ ПВХ 0.4ММ/2ММ плита древесностружечная облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров. Столешница стола руководителя (1800х900х36)-1ШТ, Опора стола руководителя левая (900х683х36)-1ШТ, Опора стола руководителя правая (900х683х36)-1ШТ, Царга стола руководителя (1728х683х18)-1ШТ, инструкция по сборке ООО "РИВА" Россия- Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений