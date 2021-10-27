Запасная часть Комплект дроссельных шайб Pos. 140 Part №2065-8829-0000 для сепаратора HFO Gea Westfalia separator OSE 10-91-067
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
от 11380₽
Запасная часть О-Кольцо O-ring к сепаратору Alfa Laval S835 22340496
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана
Питатель вибрационный с электромагнитным приводом ПЭВ1-1 ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия 100Т/Ч 1КВТ 2300х810х780ММ 345КГ
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана
Миксер Etatron AF 80СМ 0.18КВТ В ОБ/МИН PP/AISI 316 3 фазы, диаметр винта 90ММ
Машины для смешивания и аналогичной обработки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
от 36225₽
Машина проборазделочная автоматический отборник проб АО1-10 ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия 1440КГ
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана
Дробилка щековая ЩД-6 60х100ММ 640х340х600ММ 380В 1100ВТ с пультом управления
Дробилки щековые
от 357420₽
Классификатор с непогруженной спиралью 1КСН-7,5х55 5500ММ 18 град длина - 7100мм ширина - 1300мм высота - 1600мм 2600КГ ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана
Гровер 513003 для вибросито Swaco
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана
Запасная часть Комплект ремонтный к сепаратору Alfa Laval SU 845 56491903
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
от 215040₽
Бетоносмеситель электрический Зубр "Мастер" БС-180-850 850ВТ 180Л; ДМ³ 220В
Бетоносмесители и растворосмесители
Не указана
Запасная часть Уплотнительное кольцо для Сепарараторов Gea Westfalia BUNA 01-1300-52
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана
Запасная часть Уплотнение (Gasket) part № 0007-1861-750, spare parts drawing № 2065-3200-060 GEA Westfalia
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана