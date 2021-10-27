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    Главная / Торговый портал / Дробилки прочие, не включенные в другие группировки / Дробилка Дровосек мод.ВХ600 рубительная машина для измельчения древесных отходов 17.65КВТ 2000КГ/Ч с бензиновым двигателем загрузочное окно 200х200ММ 1610х750х1050ММ 430КГ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Дробилка Дровосек мод.ВХ600 рубительная машина для измельчения древесных отходов 17.65КВТ 2000КГ/Ч с бензиновым двигателем загрузочное окно 200х200ММ 1610х750х1050ММ 430КГ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Дробилка Дровосек мод.ВХ600 рубительная машина для измельчения древесных отходов 17.65КВТ 2000КГ/Ч с бензиновым двигателем загрузочное окно 200х200ММ 1610х750х1050ММ 430КГ- Дробилки прочие, не включенные в другие группировки
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    Дробилка Дровосек мод.ВХ600 рубительная машина для измельчения древесных отходов 17.65КВТ 2000КГ/Ч с бензиновым двигателем загрузочное окно 200х200ММ 1610х750х1050ММ 430КГ

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    Цена
    от 333264
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    Поставщики
    • ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      367710
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      441252
      Спецификация
      Производство машин для сортировки, дробления, смешивания и аналогичной обработки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      441252c НДС
    • ООО "РЕСПЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      330000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      396000
      Спецификация
      Производство машин для сортировки, дробления, смешивания и аналогичной обработки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
      Характеристики
      Рубительная машина "Дровосек", модель ВХ600, бензиновый двигатель, мощность 24 л.с., производительность: до 2000 кг/час, загрузочное окно, мм: 200х200, габаритные размеры (Д*Ш*В) мм, 1610х750х1050, вес: 430 кг.
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Тюменская область, Московская область, Краснодарский край
      Подробнее
      396000c НДС
    • ООО "ПАРТНЕР-СК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      320000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      384000
      Спецификация
      Производство машин для сортировки, дробления, смешивания и аналогичной обработки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      384000c НДС
    • ООО "ГК ЛИДЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      277720
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      333264
      Спецификация
      Производство машин для сортировки, дробления, смешивания и аналогичной обработки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      333264c НДС

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