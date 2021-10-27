Дробилка Дровосек мод.ВХ600 рубительная машина для измельчения древесных отходов 17.65КВТ 2000КГ/Ч с бензиновым двигателем загрузочное окно 200х200ММ 1610х750х1050ММ 430КГ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Дробилка Дровосек мод.ВХ600 рубительная машина для измельчения древесных отходов 17.65КВТ 2000КГ/Ч с бензиновым двигателем загрузочное окно 200х200ММ 1610х750х1050ММ 430КГ- Дробилки прочие, не включенные в другие группировки