Картридж к фильтру для воды Гейзер 1П полипропиленовый

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Картридж к фильтру для воды Гейзер 1П полипропиленовый- Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод