Картридж к фильтру для воды Гейзер Арагон-3 20ВВ 60000Л для холодной и горячей воды 40-50Л/МИН

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Картридж к фильтру для воды Гейзер Арагон-3 20ВВ 60000Л для холодной и горячей воды 40-50Л/МИН- Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод