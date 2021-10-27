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    Главная / Торговый портал / Изделия корзиночные и плетеные / Корзина пластиковая Beige 3065 кухонная 525х325х80ММ пластик бежевый кт262
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Корзина пластиковая Beige 3065 кухонная 525х325х80ММ пластик бежевый кт262

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Корзина пластиковая Beige 3065 кухонная 525х325х80ММ пластик бежевый кт262- Изделия корзиночные и плетеные
    0
    Корзина пластиковая Beige 3065 кухонная 525х325х80ММ пластик бежевый кт262

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 3525,7
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "РУССКИЙ ПРОЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2938,08
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3525,7
      Спецификация
      Производство синтетического каучука в первичных формах
      Характеристики
      Корзинка пластиковая 525х325х80 мм бежевая [Beige 3065] Артикул: кт262
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3525,7c НДС

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