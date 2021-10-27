Кресло для руководителя Helmi HL-E17 "Slim" экокожа черное подлокотники металлические хромированные с накладками из экокожи, каркас монолитный Китай

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло для руководителя Helmi HL-E17 "Slim" экокожа черное подлокотники металлические хромированные с накладками из экокожи, каркас монолитный Китай- Мебель для офисов и предприятий торговли