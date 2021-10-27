Шкаф для документов закрытый Юнитекс Формула ФР-379 800х450х2190ММ ольха ЛДСП16ММ/22ММ, стекло ПВХ 4-дверный широкий со стеклом Россия
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов закрытый Юнитекс Формула ФР-379 800х450х2190ММ ольха ЛДСП16ММ/22ММ, стекло ПВХ 4-дверный широкий со стеклом Россия- Шкафы офисные деревянные
4
Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его
на нашем Торговом портале.