Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Прожектор полного движения LED INVOLIGHT LEDMH416W 45ВТ 100-240В Wash (Эффект заливки), LED: 4ШТ, угол раскрытия луча: 38` DMX вход: 3-pin разъем XLR (IN) DMX выход: 3-pin разъем XLR (OUT) DMX режим: 16/18 каналов по DMX PAN движение: 540` TILT движение: 270`, диммер: линейный 0-100%, стробоскоп: до 10 вспышек в сек, освещенность: 4080 Люкс, автономные режимы: Режим Авто, Звуковая активация Элементы управления: "Mode/ESC", "Up", "Down", "Enter" ("Режим/ESC", "Вверх", "Вниз", "Ввод") Дисплей: LED-дисплей 150х150х200ММ черный LINTLEDMH416W 1.5КГ- Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света