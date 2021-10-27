Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света / Прожектор полного движения LED INVOLIGHT LEDMH416W 45ВТ 100-240В Wash (Эффект заливки), LED: 4ШТ, угол раскрытия луча: 38` DMX вход: 3-pin разъем XLR (IN) DMX выход: 3-pin разъем XLR (OUT) DMX режим: 16/18 каналов по DMX PAN движение: 540` TILT движение: 270`, диммер: линейный 0-100%, стробоскоп: до 10 вспышек в сек, освещенность: 4080 Люкс, автономные режимы: Режим Авто, Звуковая активация Элементы управления: "Mode/ESC", "Up", "Down", "Enter" ("Режим/ESC", "Вверх", "Вниз", "Ввод") Дисплей: LED-дисплей 150х150х200ММ черный LINTLEDMH416W 1.5КГ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Прожектор полного движения LED INVOLIGHT LEDMH416W 45ВТ 100-240В Wash (Эффект заливки), LED: 4ШТ, угол раскрытия луча: 38` DMX вход: 3-pin разъем XLR (IN) DMX выход: 3-pin разъем XLR (OUT) DMX режим: 16/18 каналов по DMX PAN движение: 540` TILT движение: 270`, диммер: линейный 0-100%, стробоскоп: до 10 вспышек в сек, освещенность: 4080 Люкс, автономные режимы: Режим Авто, Звуковая активация Элементы управления: "Mode/ESC", "Up", "Down", "Enter" ("Режим/ESC", "Вверх", "Вниз", "Ввод") Дисплей: LED-дисплей 150х150х200ММ черный LINTLEDMH416W 1.5КГ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Прожектор полного движения LED INVOLIGHT LEDMH416W 45ВТ 100-240В Wash (Эффект заливки), LED: 4ШТ, угол раскрытия луча: 38` DMX вход: 3-pin разъем XLR (IN) DMX выход: 3-pin разъем XLR (OUT) DMX режим: 16/18 каналов по DMX PAN движение: 540` TILT движение: 270`, диммер: линейный 0-100%, стробоскоп: до 10 вспышек в сек, освещенность: 4080 Люкс, автономные режимы: Режим Авто, Звуковая активация Элементы управления: "Mode/ESC", "Up", "Down", "Enter" ("Режим/ESC", "Вверх", "Вниз", "Ввод") Дисплей: LED-дисплей 150х150х200ММ черный LINTLEDMH416W 1.5КГ- Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света
    5
    Прожектор полного движения LED INVOLIGHT LEDMH416W 45ВТ 100-240В Wash (Эффект заливки), LED: 4ШТ, угол раскрытия луча: 38` DMX вход: 3-pin разъем XLR (IN) DMX выход: 3-pin разъем XLR (OUT) DMX режим: 16/18 каналов по DMX PAN движение: 540` TILT движение: 270`, диммер: линейный 0-100%, стробоскоп: до 10 вспышек в сек, освещенность: 4080 Люкс, автономные режимы: Режим Авто, Звуковая активация Элементы управления: "Mode/ESC", "Up", "Down", "Enter" ("Режим/ESC", "Вверх", "Вниз", "Ввод") Дисплей: LED-дисплей 150х150х200ММ черный LINTLEDMH416W 1.5КГ

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 11910
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "ННТК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      28500
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      28500
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      28500c НДС
    • КРОТИКОВА АННА ПАВЛОВНА
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      15400
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      15400
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Тип: Wash (Эффект заливки) Количество LED: 4 шт. LED - тип: 10 Вт 6 в 1 Угол раскрытия луча: 38` DMX вход: 3-pin разъем XLR (IN) DMX выход: 3-pin разъем XLR (OUT) DMX режим: 16/18 каналов по DMX PAN движение: 540` TILT движение: 270` Диммер: Линейный 0-100% Высокочастотный стробоскоп: до 10 вспышек в сек Автономные режимы: Режим Авто, Звуковая активация Элементы управления: "Mode/ESC", "Up", "Down", "Enter" ("Режим/ESC", "Вверх", "Вниз", "Ввод") Дисплей: LED-дисплей Потребляемая мощность: 45 Вт. Материал корпуса: пластик Цвет корпуса: Черный Охлаждение: Вентилятор Освещенность: 4080 Люкс @ 1 м Источник питание: Входной разъём питания IEC с держателем предохранителя Рабочее напряжение: AC100-240В, 50/60Гц Размеры: 150x150x200мм Вес: 1.5 кг
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      15400c НДС
    • ООО "САМУР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9925
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      11910
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      11910c НДС

    Похожие товары

    Электрогирлянда елочная светодиодная ЕлкиПермь Классик мульти цвет - красный, зеленый, желтый, голубой 15М в комплекте с гирляндой-макушкой Роза ветров 1.5М
    Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света
    от 32780
    В корзину
    Прожектор BASIC III NEW 30ВТ 6500К 230В 2300ЛМ IP65 Myled
    Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света
    Не указана
    В корзину
    Прожектор светодиодный ADJ PAR Z100 3k LED 100ВТ 491х272х273ММ серебро 1226100346
    Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света
    от 69078
    В корзину
    Прожектор светодиодный SP4812-38-G
    Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света
    от 24000
    В корзину
    Прожектор светодиодный Горизонт-840 890ВТ 5000К 220В IP67 УХЛ1 ООО "Аксиома Электрика" Россия
    Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света
    от 94800
    В корзину
    Прожектор светодиодный СД-55-26 55ВТ 220В 2400ЛМ IP65
    Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света
    Не указана
    В корзину
    Светофильтр защитный Carl Zeiss T* UV 67ММ для фотообъектива стекло/алюминий
    Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света
    от 6610
    В корзину
    Прожектор светодиодный Viled Модуль Прожектор 480ВТ 4000К 170-264В 55200ЛМ IP67 УХЛ1 30ГРАД 835х540х460ММ
    Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света
    от 71424
    В корзину
    Прожектор светодиодный Gauss 100ВТ 6500К IP65 черный 613100100
    Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света
    от 1800
    В корзину
    Прожектор светодиодный ВТХ-flash XF-F-LS-RGB-B-50W 50ВТ 4000К 220В IP65 315х231х60ММ черный
    Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света
    от 6760
    В корзину
    Прожектор светодиодный Gauss Elementary ДО-50 LED 50ВТ 6500К 200-240В IP65 черный 613100350P
    Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света
    от 528
    В корзину
    Прожектор светодиодный IEK 30ВТ 6500К 160-260В 2100ЛМ IP65 ASD
    Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света
    от 790
    В корзину
    Позвонить