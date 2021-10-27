Светильник и стробоскоп ультрафиолетовый светодиодный Showlight LED Blacklight 200 24х3ВТ 300х180х110ММ 2.1КГ 24ШТ пластик с лирой для крепления, угол раскрытия луча: 65°, режимы работы: Auto, DMX512 (master/slave, 8 каналов управления), Sound

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Светильник и стробоскоп ультрафиолетовый светодиодный Showlight LED Blacklight 200 24х3ВТ 300х180х110ММ 2.1КГ 24ШТ пластик с лирой для крепления, угол раскрытия луча: 65°, режимы работы: Auto, DMX512 (master/slave, 8 каналов управления), Sound- Светильники и осветительные устройства