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    Главная / Торговый портал / Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света / Прожектор светодиодный Big Dipper PAR LED LPC004 DMX RGB 100-240В светодиоды: 18 (RGBW), правление: автоматический/звуком/DMX/Master-slave, DMX каналы: 9 220х135ММ 004DMXRGB 2.75КГ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Прожектор светодиодный Big Dipper PAR LED LPC004 DMX RGB 100-240В светодиоды: 18 (RGBW), правление: автоматический/звуком/DMX/Master-slave, DMX каналы: 9 220х135ММ 004DMXRGB 2.75КГ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Прожектор светодиодный Big Dipper PAR LED LPC004 DMX RGB 100-240В светодиоды: 18 (RGBW), правление: автоматический/звуком/DMX/Master-slave, DMX каналы: 9 220х135ММ 004DMXRGB 2.75КГ- Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света
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    Прожектор светодиодный Big Dipper PAR LED LPC004 DMX RGB 100-240В светодиоды: 18 (RGBW), правление: автоматический/звуком/DMX/Master-slave, DMX каналы: 9 220х135ММ 004DMXRGB 2.75КГ

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 16200
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "САМУР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      15918
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      19101,6
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      19101,6c НДС
    • ООО "ННТК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      19000
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      19000
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      19000c НДС
    • КРОТИКОВА АННА ПАВЛОВНА
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      16200
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      16200
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Тип: Светодиодный прожектор Светодиоды: 18 (RGBW) Срок службы: 50,000 часов Управление: автоматический/звуком/DMX/Master-slave Питание: 100-240 В/50-60 Гц DMX каналы: 9 Размеры: 220 х 135 мм Вес нетто/брутто: 2.40/2.75 кг
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      16200c НДС

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