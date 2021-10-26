Элемент фильтрующий модуль ФМ 180/10 790х350х1450ММ 1МКМ 1МЕГАПА 180М3/Ч для тонкой очистки сжатого воздуха и различных газов от аэрозолей масла и влаги, а также от твердых частиц

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Элемент фильтрующий модуль ФМ 180/10 790х350х1450ММ 1МКМ 1МЕГАПА 180М3/Ч для тонкой очистки сжатого воздуха и различных газов от аэрозолей масла и влаги, а также от твердых частиц- Комплектующие (запасные части) машин и аппаратов для фильтрации или очистки жидкостей или газов, не имеющие самостоятельных группировок