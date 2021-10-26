Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок / Теплоизоляция трубная Thermaflex 3/8ДЮЙМ 9.53ММ 2М вспененный полиэтилен -80...+95ГРАД ЦЕЛЬС
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Теплоизоляция трубная Thermaflex 3/8ДЮЙМ 9.53ММ 2М вспененный полиэтилен -80...+95ГРАД ЦЕЛЬС

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Теплоизоляция трубная Thermaflex 3/8ДЮЙМ 9.53ММ 2М вспененный полиэтилен -80...+95ГРАД ЦЕЛЬС- Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок
    5
    Теплоизоляция трубная Thermaflex 3/8ДЮЙМ 9.53ММ 2М вспененный полиэтилен -80...+95ГРАД ЦЕЛЬС

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 12
    В корзину
    Единица измерения:
    М
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "САМУР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      12
      Спецификация
      Производство прочих строительно-монтажных работ
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      12c НДС
    • ООО "СПЕЦПОСТАВКА-УФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих строительно-монтажных работ
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Теплоизоляция трубная Утеплитель Jermaflex НПЭ 60х9ММ 2М +95ГРАД ЦЕЛЬС Г1, Г2 ТУ 2244-001-33001434-04
    Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок
    Не указана
    В корзину
    Теплоизоляция трубная Термофлекс 1/2 2М
    Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок
    от 11,98
    В корзину
    Теплоизоляция трубная Термофлекс 1/4 2М
    Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок
    от 13,39
    В корзину
    Теплоизоляция трубная Энергофлекс 110/09 2М вспененный полиэтилен
    Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок
    Не указана
    В корзину
    Услуги утепления труб Услуги по теплоизоляции трубопроводов и эстакад любой сложности ООО "АНТИКОР-М" Россия
    Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок
    Не указана
    В корзину
    Теплоизоляция трубная Пояс термозащитный ТЗПс-1420 L,4800Б100ММ В,300ММ H,30Б5ММ 1420ММ ТУ 5769-021-78959293-11 Масса 4.6Б01КГ
    Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок
    от 3463,2
    В корзину
    Теплоизоляция трубная Пояс термозащитный ТЗПс-1020 L,3600Б100ММ В,300ММ H,30Б5ММ 1020ММ ТУ 5769-021-78959293-11 Масса 3.5Б01КГ
    Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок
    от 2685,6
    В корзину
    Теплоизоляция трубная 22х9ММ 2М вспененный полиэтилен
    Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок
    от 14,69
    В корзину
    Теплоизоляция трубная Утеплитель Jermaflex НПЭ 42х9ММ -40...+95ГРАД ЦЕЛЬС Г1, Г2 Гамарт-Трубпласт ТУ 2244-001-33001434-04
    Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок
    Не указана
    В корзину
    Теплоизоляция трубная Супер Протект 22 4ММ
    Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок
    от 22,89
    В корзину
    Теплоизоляция трубная 34х9ММ 2М вспененный полиэтилен
    Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок
    от 19,1
    В корзину
    Теплоизоляция трубная Утеплитель Jermaflex НПЭ 54х9ММ -40...+95ГРАД ЦЕЛЬС Г1, Г2 Гамарт-Трубпласт ТУ 2244-001-33001434-04
    Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок
    Не указана
    В корзину
    Позвонить