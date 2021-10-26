Табло световое взрывозащищенное Сфера МК (комплект 1) А 12-30В алюминиевый сплав 34.5х17.5х5.7СМ -60...+70ГРАД ЦЕЛЬС IP67 1ExdIIBT6Gb кабельный ввод на выбор (КВ М20КМ15-Л, КВ М20КМ20-Л, КВ М20Б-Л, КВ М20К-Л)
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Табло световое взрывозащищенное Сфера МК (комплект 1) А 12-30В алюминиевый сплав 34.5х17.5х5.7СМ -60...+70ГРАД ЦЕЛЬС IP67 1ExdIIBT6Gb кабельный ввод на выбор (КВ М20КМ15-Л, КВ М20КМ20-Л, КВ М20Б-Л, КВ М20К-Л)- Светильники и осветительные устройства
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Производство электрических ламп и осветительного оборудования
Характеристики
Кабельный ввод на выбор (КВ М20КМ15-Л, КВ М20КМ20-Л, КВ М20Б-Л, КВ М20К-Л) Текст: по заказу, Цвет текста: по заказу, Цвет фона: по заказу Uпит=12-30В, -60...+70С, 1ExdIIBT6Gb, IP67, Габаритные размеры, 345х175х57 мм, алюминиевый сплав