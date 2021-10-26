Гровер 513004 для вибросито Swaco Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ Не указана В корзину

Запасная часть Демистр абсорбера 2286ММ 12Х18Н10Т (AiSi312) для сепарации уносимой жидкости из потока газа в производстве концентрата карбамидо-формальдегидного Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ Не указана В корзину

Миксер Etatron AF 80СМ 0.18КВТ В ОБ/МИН PP/AISI 316 3 фазы, диаметр винта 90ММ Машины для смешивания и аналогичной обработки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ от 36225 ₽ В корзину

Запасная часть Уплотнение (Gasket) part № 0007-1904-750, spare parts drawing № 2065-3200-060 GEA Westfalia Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ Не указана В корзину

Классификатор с погруженной спиралью 2КСП-15х101 10100ММ 15 град длина - 13700мм, ширина - 4500мм, высота - 6000мм 25200КГ ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ Не указана В корзину

Отстойник ОМ-2 для определения содержания песка в глинистых растворах, при бурении нефтяных/ газовых скважин 61х90х410ММ 0.35КГ Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ Не указана В корзину

Классификатор с непогруженной спиралью 1КСН-20х84 8400ММ 18 град длина - 11500мм, ширина - 2700мм, высота - 4500мм 16000КГ ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ Не указана В корзину

Классификатор с непогруженной спиралью 1КСН-3х30 3000ММ 18 град длина - 4000мм ширина - 800мм высота - 950мм 790КГ ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ Не указана В корзину

Запасная часть О-Кольцо O-ring к сепаратору Alfa Laval S835 22340496 Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ Не указана В корзину

Миксер строительный Status MX1600 1.6КВТ 230В ОБ/МИН Машины для смешивания и аналогичной обработки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ от 8496,06 ₽ В корзину

Дробилка щековая ЩД-6 60х100ММ 640х340х600ММ 380В 1100ВТ с пультом управления Дробилки щековые от 357420 ₽ В корзину