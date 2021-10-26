Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Дробилки прочие, не включенные в другие группировки / Дробилка для пластмасс XFS 600 15КВТ 600-800КГ/Ч 1500х1250х1700ММ 1000КГ количество ножей на роторе - 18ШТ, количество неподвижных ножей - 4ШТ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Дробилка для пластмасс XFS 600 15КВТ 600-800КГ/Ч 1500х1250х1700ММ 1000КГ количество ножей на роторе - 18ШТ, количество неподвижных ножей - 4ШТ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Дробилка для пластмасс XFS 600 15КВТ 600-800КГ/Ч 1500х1250х1700ММ 1000КГ количество ножей на роторе - 18ШТ, количество неподвижных ножей - 4ШТ- Дробилки прочие, не включенные в другие группировки
    2
    Дробилка для пластмасс XFS 600 15КВТ 600-800КГ/Ч 1500х1250х1700ММ 1000КГ количество ножей на роторе - 18ШТ, количество неподвижных ножей - 4ШТ

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 420000
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "МИРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      350000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      420000
      Спецификация
      Производство машин и оборудования для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      420000c НДС

    Похожие товары

    Гровер 513004 для вибросито Swaco
    Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
    Не указана
    В корзину
    Запасная часть Демистр абсорбера 2286ММ 12Х18Н10Т (AiSi312) для сепарации уносимой жидкости из потока газа в производстве концентрата карбамидо-формальдегидного
    Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
    Не указана
    В корзину
    Миксер Etatron AF 80СМ 0.18КВТ В ОБ/МИН PP/AISI 316 3 фазы, диаметр винта 90ММ
    Машины для смешивания и аналогичной обработки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
    от 36225
    В корзину
    Запасная часть Уплотнение (Gasket) part № 0007-1904-750, spare parts drawing № 2065-3200-060 GEA Westfalia
    Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
    Не указана
    В корзину
    Классификатор с погруженной спиралью 2КСП-15х101 10100ММ 15 град длина - 13700мм, ширина - 4500мм, высота - 6000мм 25200КГ ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия
    Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
    Не указана
    В корзину
    Отстойник ОМ-2 для определения содержания песка в глинистых растворах, при бурении нефтяных/ газовых скважин 61х90х410ММ 0.35КГ
    Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
    Не указана
    В корзину
    Классификатор с непогруженной спиралью 1КСН-20х84 8400ММ 18 град длина - 11500мм, ширина - 2700мм, высота - 4500мм 16000КГ ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия
    Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
    Не указана
    В корзину
    Классификатор с непогруженной спиралью 1КСН-3х30 3000ММ 18 град длина - 4000мм ширина - 800мм высота - 950мм 790КГ ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия
    Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
    Не указана
    В корзину
    Запасная часть О-Кольцо O-ring к сепаратору Alfa Laval S835 22340496
    Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
    Не указана
    В корзину
    Миксер строительный Status MX1600 1.6КВТ 230В ОБ/МИН
    Машины для смешивания и аналогичной обработки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
    от 8496,06
    В корзину
    Дробилка щековая ЩД-6 60х100ММ 640х340х600ММ 380В 1100ВТ с пультом управления
    Дробилки щековые
    от 357420
    В корзину
    Охладитель О-181 М24 70х80х100
    Оборудование для агломерации, формовки или отливки твердого минерального топлива, керамических составов, незатвердевшего цемента, гипсовых материалов или других минеральных продуктов в порошкообразном или пастообразном состоянии
    Не указана
    В корзину
    Позвонить