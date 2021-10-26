Гровер 513004 для вибросито Swaco
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана
Запасная часть Демистр абсорбера 2286ММ 12Х18Н10Т (AiSi312) для сепарации уносимой жидкости из потока газа в производстве концентрата карбамидо-формальдегидного
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана
Миксер Etatron AF 80СМ 0.18КВТ В ОБ/МИН PP/AISI 316 3 фазы, диаметр винта 90ММ
Машины для смешивания и аналогичной обработки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
от 36225₽
Запасная часть Уплотнение (Gasket) part № 0007-1904-750, spare parts drawing № 2065-3200-060 GEA Westfalia
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана
Классификатор с погруженной спиралью 2КСП-15х101 10100ММ 15 град длина - 13700мм, ширина - 4500мм, высота - 6000мм 25200КГ ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана
Отстойник ОМ-2 для определения содержания песка в глинистых растворах, при бурении нефтяных/ газовых скважин 61х90х410ММ 0.35КГ
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана
Классификатор с непогруженной спиралью 1КСН-20х84 8400ММ 18 град длина - 11500мм, ширина - 2700мм, высота - 4500мм 16000КГ ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана
Классификатор с непогруженной спиралью 1КСН-3х30 3000ММ 18 град длина - 4000мм ширина - 800мм высота - 950мм 790КГ ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана
Запасная часть О-Кольцо O-ring к сепаратору Alfa Laval S835 22340496
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана
Миксер строительный Status MX1600 1.6КВТ 230В ОБ/МИН
Машины для смешивания и аналогичной обработки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
от 8496,06₽
Дробилка щековая ЩД-6 60х100ММ 640х340х600ММ 380В 1100ВТ с пультом управления
Дробилки щековые
от 357420₽
Охладитель О-181 М24 70х80х100
Оборудование для агломерации, формовки или отливки твердого минерального топлива, керамических составов, незатвердевшего цемента, гипсовых материалов или других минеральных продуктов в порошкообразном или пастообразном состоянии
Не указана