Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Весы Мехэлектрон ВЭТ-150-1С-ДБ 150КГ 50Г 400х500ММ -10...+40ГРАД ЦЕЛЬС жидкокристаллический дисплей с подсветкой 23КГ- Весы прочие
1
Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его
на нашем Торговом портале.
Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки