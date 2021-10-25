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    Главная / Торговый портал / Станки деревообрабатывающие универсальные и комбинированные и бытовые / Станок заточной с форсированной вытяжкой ЗСВ-25 525х480х400ММ 48КГ 2850ОБ/МИН стандартная комплектация
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Станок заточной с форсированной вытяжкой ЗСВ-25 525х480х400ММ 48КГ 2850ОБ/МИН стандартная комплектация

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Станок заточной с форсированной вытяжкой ЗСВ-25 525х480х400ММ 48КГ 2850ОБ/МИН стандартная комплектация- Станки деревообрабатывающие универсальные и комбинированные и бытовые
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    Станок заточной с форсированной вытяжкой ЗСВ-25 525х480х400ММ 48КГ 2850ОБ/МИН стандартная комплектация

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    Цена
    от 141384
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО ТД "БЕЛМЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      383333,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      460000
      Спецификация
      Производство деревообрабатывающих станков
      Характеристики
      Станок заточной с форсированной вытяжкой, Стандартная комплектация – ЗСВ-25
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      460000c НДС
    • ООО "ГК ЛИДЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      117820
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      141384
      Спецификация
      Производство деревообрабатывающих станков
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      141384c НДС

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