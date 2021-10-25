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    Главная / Торговый портал / Светильники и осветительные устройства прочие, не включенные в другие группировки / Гирлянда электрическая сетка уличная LED Snowhouse 144ШТ белая NTLD144-W-E 1.5х1М 12ВТ коннектор до 10 гирлянд
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Гирлянда электрическая сетка уличная LED Snowhouse 144ШТ белая NTLD144-W-E 1.5х1М 12ВТ коннектор до 10 гирлянд

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Гирлянда электрическая сетка уличная LED Snowhouse 144ШТ белая NTLD144-W-E 1.5х1М 12ВТ коннектор до 10 гирлянд- Светильники и осветительные устройства прочие, не включенные в другие группировки
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    Гирлянда электрическая сетка уличная LED Snowhouse 144ШТ белая NTLD144-W-E 1.5х1М 12ВТ коннектор до 10 гирлянд

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    Цена
    от 2700
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • СЕДОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10000
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      10000
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10000c НДС
    • БУЧИН ВЛАДИМИР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2700
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      2700
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      2700c НДС
    • ООО "АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2700
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      2700
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2700c НДС

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