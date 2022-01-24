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    Главная / Торговый портал / Комплектующие (запасные части) распылителей, не имеющие самостоятельных группировок / Мембрана в сборе МКМ для агрегата окрасочного высокого давления МКМ-6000 по ТУ 4833-001-11394479-2003 6-080 ООО "Фирма МКМ"
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Мембрана в сборе МКМ для агрегата окрасочного высокого давления МКМ-6000 по ТУ 4833-001-11394479-2003 6-080 ООО "Фирма МКМ"

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Мембрана в сборе МКМ для агрегата окрасочного высокого давления МКМ-6000 по ТУ 4833-001-11394479-2003 6-080 ООО "Фирма МКМ"- Комплектующие (запасные части) распылителей, не имеющие самостоятельных группировок
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    Мембрана в сборе МКМ для агрегата окрасочного высокого давления МКМ-6000 по ТУ 4833-001-11394479-2003 6-080 ООО "Фирма МКМ"

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    Цена
    от 3240
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "НОВЫЕ РЕШЕНИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2700
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3240
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3240c НДС
    • ООО "АРМАДА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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