Набор гирь с поверкой КДП М1 1КГ-5КГ ШТ 28324501 ЗАО Сартогосм
Разновесы для весов всех типов
от 89850₽
Гиря цилиндрической формы с головкой 10000Г класс точности F1 в футляре, со свидетельством о поверке
Разновесы для весов всех типов
Не указана
Набор гирь лабораторных Е2 1Г-500Г ШТ
Разновесы для весов всех типов
Не указана
Гиря калибровочная 1-500Г класс точности F1 САРТОГОСМ
Разновесы для весов всех типов
от 102300,1₽
Клапан нагнетательный для агрегата окрасочного высокого давления МКМ-6000 по ТУ 4833-001-11394479-2003 6-060 ООО "Фирма МКМ"
Комплектующие (запасные части) распылителей, не имеющие самостоятельных группировок
от 6000₽
Гиря калибровочная 3000Г класс точности F1 цилиндрической формы без головки
Разновесы для весов всех типов
от 26142,9₽
Гиря калибровочная цилиндрическая с головкой для весов Е2 200Г с поверкой ООО Сартогосм
Разновесы для весов всех типов
от 12215,41₽
Набор гирь лабораторных Е2 1КГ-5КГ ШТ
Разновесы для весов всех типов
Не указана
Гиря калибровочная класс Е2 1Г со свидетельством о поверке Сартогосм
Разновесы для весов всех типов
от 5933,47₽
Гиря М1 20Г с головкой со свидетельством о поверке
Разновесы для весов всех типов
от 3808,7₽
Гиря калибровочная КСПг Сартогосм М1 2000Г 5276813 ООО "Сартогосм" Россия
Разновесы для весов всех типов
от 12640,02₽
Набор гирь лабораторных Е2 1МГ-500МГ ШТ
Разновесы для весов всех типов
Не указана