Гиря 200Г класс Е2 без головки, с документом о поверке
Разновесы для весов всех типов
от 13459₽
Гиря калибровочная класс F2 100Г ГОСТ OIML R 111-1-2009
Разновесы для весов всех типов
от 3409,92₽
Гиря калибровочная КСПг Сартогосм М1 2000Г 5276813 ООО "Сартогосм" Россия
Разновесы для весов всех типов
от 12640,02₽
Набор гирь с поверкой КДП М1 1КГ-5КГ ШТ 28324501 ЗАО Сартогосм
Разновесы для весов всех типов
от 89850₽
Гиря калибровочная класс точности F1 200Г ГОСТ OIML R 111-1-2009 ГК Стандарт Россия
Разновесы для весов всех типов
от 4791₽
Гиря калибровочная 3000Г класс точности F1 цилиндрической формы без головки
Разновесы для весов всех типов
от 26142,9₽
Гиря 200Г класс Е2
Разновесы для весов всех типов
Не указана
Гиря для градуировки весов ВЛТЭ-1100 в футляре и с паспортом 1000Г класс точности F1 ГОСТ OIML R 111-1-2009
Разновесы для весов всех типов
от 7834₽
Гиря цилиндрической формы с головкой 5000Г класс точности F1 в футляре, со свидетельством о поверке
Разновесы для весов всех типов
Не указана
Гиря калибровочная 100Г класс точности F1 цилиндрической формы без головки
Разновесы для весов всех типов
от 7245,2₽
Набор гирь лабораторных Е2 1МГ-500МГ ШТ
Разновесы для весов всех типов
Не указана
Набор гирь лабораторных Е2 1КГ-5КГ ШТ
Разновесы для весов всех типов
Не указана