Клапан всасывающий для агрегата окрасочного высокого давления МКМ-6000 по ТУ 4833-001-11394479-2003 6-070 ООО "Фирма МКМ"

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Клапан всасывающий для агрегата окрасочного высокого давления МКМ-6000 по ТУ 4833-001-11394479-2003 6-070 ООО "Фирма МКМ"- Комплектующие (запасные части) распылителей, не имеющие самостоятельных группировок