Набор гирь с поверкой КДП М1 1КГ-5КГ ШТ 28324501 ЗАО Сартогосм
Разновесы для весов всех типов
от 89850₽
Гиря 200Г класс Е2 (со свидетельством о поверке)
Разновесы для весов всех типов
от 9066,2₽
Гиря калибровочная 500Г класс F2
Разновесы для весов всех типов
Не указана
Гиря 2000Г класс F2 Сартогосм
Разновесы для весов всех типов
Не указана
Набор гирь лабораторных Е2 1МГ-500МГ ШТ
Разновесы для весов всех типов
Не указана
Гиря цилиндрической формы с головкой 10000Г класс точности F1 в футляре, со свидетельством о поверке
Разновесы для весов всех типов
Не указана
Гиря калибровочная М1 класс прочности III нержавеющая сталь 20000Г с ручкой
Разновесы для весов всех типов
от 12350₽
Гиря калибровочная 20000Г М1 чугунная образцовая параллелепипедной формы
Разновесы для весов всех типов
от 5781₽
Клапан перепускной МКМ для агрегата окрасочного высокого давления МКМ-6000 по ТУ 4833-001-11394479-2003 6-050 ООО "Фирма МКМ"
Комплектующие (запасные части) распылителей, не имеющие самостоятельных группировок
от 5700₽
Набор гирь лабораторных Е2 1КГ-5КГ ШТ
Разновесы для весов всех типов
Не указана
Клапан всасывающий для агрегата окрасочного высокого давления МКМ-6000 по ТУ 4833-001-11394479-2003 6-070 ООО "Фирма МКМ"
Комплектующие (запасные части) распылителей, не имеющие самостоятельных группировок
от 6960₽
Гиря калибровочная КСПг Сартогосм М1 2000Г 5276813 ООО "Сартогосм" Россия
Разновесы для весов всех типов
от 12640,02₽