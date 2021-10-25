Рюкзак детский для самых маленьких Nohoo Лев желтый 21х19х14СМ 0.15КГ с поводком

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Рюкзак детский для самых маленьких Nohoo Лев желтый 21х19х14СМ 0.15КГ с поводком- Изделия аналогичные прочие из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона