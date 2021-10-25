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    Главная / Торговый портал / Изделия аналогичные прочие из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона / Рюкзак детский для самых маленьких Nohoo Лев желтый 21х19х14СМ 0.15КГ с поводком
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Рюкзак детский для самых маленьких Nohoo Лев желтый 21х19х14СМ 0.15КГ с поводком

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Рюкзак детский для самых маленьких Nohoo Лев желтый 21х19х14СМ 0.15КГ с поводком- Изделия аналогичные прочие из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона
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    Рюкзак детский для самых маленьких Nohoo Лев желтый 21х19х14СМ 0.15КГ с поводком

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    Цена
    от 2265
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ПРЕМИУМ ПРЕСС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1983,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2380
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями из кожи и дорожными аксессуарами
      Характеристики
      Детский рюкзак для самых маленьких с поводком Nohoo лев. Вес 150 грамм Размер 21*19*14 см
      Минимальная партия
      30
      Регионы поставки
      Подробнее
      2380c НДС
    • ООО "КОНЦЕПТ-ОПТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1887,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2265
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями из кожи и дорожными аксессуарами
      Характеристики
      Минимальная партия
      96
      Регионы поставки
      Подробнее
      2265c НДС

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